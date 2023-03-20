Руслан Проводников побывал в рабочей поездке в Берёзовском районе
Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Руслан Проводников побывал в рабочей поездке в Берёзовском районе и принял участие мероприятиях юбилейного X регионального турнира по боксу на Кубок Руслана Проводникова.
В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Октябрьского и Кондинского районов, Нягани, Ханты-Мансийска, спортсмены из Пермского края и Свердловской области.
Турнир посетили почетные гости, легенды отечественного бокса – Александр Поветкин, Денис Лебедев и Александр Малетин.
Глава Берёзовского района Павел Артеев в своем приветствии отметил, что бокс является одним из самых популярных видов спорта в районе среди молодежи. Ребята участвуют в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях по боксу. В Берёзовским районе более 150 юных боксеров, и их число растет, ведь ребятам есть, с кого брать пример.
Павел Артеев выразил слова благодарности создателю турнира, Руслану Проводникову, который своим примером всегда вдохновляет, мотивирует молодежь стремиться к успеху и преодолению трудностей, победам.
Народный избранник Руслан Проводников, в своем приветственном слове поблагодарил организаторов за проведение такого красивого масштабного спортивного мероприятия, своих земляков – за гостеприимство и радушие, с которым они всегда встречают гостей. Пожелал спортсменам оставаться такими же сильными и добрыми. Не останавливаться на достигнутом, добиваться новых вершин, новых побед в спорте и в жизни.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры