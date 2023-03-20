Семинар «Хошум хот» состоялся в Берёзово
19 марта в Берёзово завершил свою работу IX межмуниципальный семинар «Хошум хот» (Тёплый дом), в рамках которого участницы вязали традиционные чулки и варежки. Мероприятие проходило с 17 по 19 марта, в нём приняли участие более 50 человек.
«Хошум хот» – ежегодный семинар, цель которого заключается в восстановлении и сохранении ремёсел обско-угорских народов. На таких встречах женщины учатся шить и изготавливать изделия своих локальных традиций и тем самым сохранять их уникальность и оригинальность. На открытии мастериц приветствовал глава Берёзовского района Павел Артеев:
"Добрый день! Я рад приветствовать вас на нашем традиционном мероприятии «Хошум хот». В прошлом году по вашему предложению мы перенесли сроки проведения семинара на летний период, но тогда из-за транспорта не всё получилось. Поэтому в этом году решили провести в марте месяце и думали, что в это время погода позволит, и зимники будут стоять, но, к сожалению, сегодня плюсовая температура, поэтому не все смогли приехать. Я очень рад, что сегодня здесь представительницы из Тег, Ванзетура, Игрима и соседи из Нижних Нарыкар.
Мы всегда уделяли и будем уделять большое внимание традиционной культуре и таким мастер-классам. Уверен, что в этом году мероприятие пройдет на хорошем уровне".
Руководитель и идейный вдохновитель проекта кандидат культурологических наук Любовь Кашлатова сказала: «В этом году мы организовали семинар и мастер-классы по вязанию традиционных чулок и рукавиц. Глядя на вещи, которые мастерицы представляют на выставках и различных мероприятиях, мы видим много нарушений, особенно в цветовой гамме. И многие рукодельницы неправильно вяжут резинку нашего чулка и рукавиц. А на нашей территории она особенная и отличается от других локальных групп, поэтому первый день был посвящен именно этой резинке.
Раньше наши семинары были выездными, мы встречались в разных поселениях. Последние три года мероприятие проводим в Берёзово, здесь в хорошем, тёплом, светлом здании отдела национальных культур. Единственный минус то, что в последние годы проживание и питание участникам не оплачивают, поэтому к нам приехали только мастерицы, которым есть где остановиться. Семинары мы организовываем совместно с администрацией района, которая помогает закупить бисер, ткань, нитки, сукно, брезент и другие нужные материалы.
Первую такую встречу мы провели в 2015 году, за это время с мастерицами сшили платок, платье, нуйсахи, ниры, плели нагрудные украшения, ложные косы, а сегодня последнее, что сделали, это связали чулки. Этим предметом одежды мы завершили традиционный наряд обско-угорской женщины. Теперь, когда женский костюм готов, мы попросим наших мастериц продемонстрировать свои наряды на показе мод. У нас в районе ежегодно проходят соревнования на калданках «Мань хап», на этом спортивном празднике хотим показать свои наряды. Сейчас планируем выйти с предложением на администрацию района, чтобы внести в положение о проведении соревнований такую культурную составляющую как показ традиционного костюма обско-угорских народов. Думаю, что для наших рукодельниц это будет большим стимулом продолжить совершенствовать своё мастерство, а для других женщин начать учиться шить традиционные хантыйские или мансийские изделия. Ну и, кончено, эти наряды мы будем демонстрировать на различных выставках и праздниках.
Любовь Васильевна отметила, на этом их работа не закончиться, на следующих встречах они планируют сшить мужской костюм, первое, что мастерицы будут шить – эта мужская рубашка.
Добавим, в рамках семинара состоялась выставка, на которой были представлены традиционные изделия и предметы декоративно-прикладного искусства, сделанные руками школьников из села Теги.
Организаторами семинара «Хошум хот» является Берёзовское отделение общественной организации «Спасение Югры» совместно с администрацией Берёзовского района. Его основные задачи – содействие в сохранении, развитии и популяризации национальных ремёсел и промыслов, создание банка данных мастеров, повышения их профессионального уровня.
Людмила Теткина