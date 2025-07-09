Более 7 тысяч женщин в Югре получили услуги по родовым сертификатам с начала 2025 года
В 2025 году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило услуги по родовым сертификатам для 7 355 женщин и 8 000 новорожденных детей.
Родовый сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.
Для оформления электронного родового сертификата женщине необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Медицинская организация в течение 7 рабочих дней с момента постановки женщины на учет формирует электронный родовый сертификат. Сведения о сертификатах доступны в личном кабинете Госуслуг.
«Сертификат позволяет будущим мамам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все нужные обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и в период диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года его жизни», — отметила управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Оплате по родовому сертификату подлежат услуги, оказываемые медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, сертификат не формируется. Обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно, они перечисляются медицинской организации на их лицевые счета.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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