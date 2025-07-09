Более 7 тысяч женщин в Югре получили услуги по родовым сертификатам с начала 2025 года

Главный приоритет для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» – семья, они гордятся своей страной и ее достижениями, а важными ценностями считают дом и семейный очаг. Об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в День семьи, любви и верности 8 июля.