Обладателями двух «Буранов» стали участники оленьих гонок в Сургутском районе

19 марта в Берёзово завершил свою работу IX межмуниципальный семинар «Хошум хот» (Тёплый дом), в рамках которого участницы вязали традиционные чулки и варежки. Мероприятие проходило с 17 по 19 марта, в нём приняли участие более 50 человек.

