Обладателями двух «Буранов» стали участники оленьих гонок в Сургутском районе
В прошедшие выходные в деревне Русскинская Сургутского района ярко и торжественно прошёл «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников». Это праздник большой и дружной семьи северян, где почитают традиции предков, укрепляют духовные ценности, передают опыт и знания молодёжи. Ежегодно он дарит радость встречи с родными и близкими, впечатляет яркими красками народных гуляний и спортивных соревнований, радует национальными угощениями и душевным теплом.
На этот раз праздник собрал около пяти тысяч человек. Для гостей это прекрасная возможность поближе познакомиться с бытом, традиционным укладом жизни и культурой коренных жителей северного края. С приветственным словом перед участниками и гостями выступил глава Сургутского района Андрей Трубецкой:
– Рад приветствовать всех на национальном празднике, который давно стал визитной карточкой автономного округа. Самой зрелищной частью слета традиционно стали гонки на оленьих упряжках, к которым оленеводы готовятся целый год. Благодарен нашим партнерам, нефтяным компаниям «Сургутнефтегаз», «Лукойл-Западная Сибирь», которые принимают активное участие в развитии нашего района, в проведении подобных мероприятий. Участникам соревнований желаю удачи, везения, пусть победит сильнейший!
Гостей и участников праздника также приветствовали председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий, директор департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Скурихин, начальник управления маркшейдерских геодезических работ, главный маркшейдер ООО «Лукойл – Западная Сибирь» Константин Беляев. Всех присутствующих поздравил и глава поселения Русскинская Андрей Соболев:
– Я рад, что у нас на традиционном празднике собралось огромное количество людей, желающих посмотреть на самобытную культуру северного народа ханты. Я благодарен тем, кто помогает нам всегда создавать эту красоту, эту радость, благодарен всем за понимание и за помощь. Этот праздник уже около 50 лет проходит у нас в деревне Русскинской и каждый год он становится прелестнее и краше. В этом году мы построили такую красивую площадь благодаря и нефтяным компаниям, и нашему вышестоящему руководству. Хотел бы поблагодарить всех, что вы не забываете наше сельское поселение, что, несмотря на любую погоду, приезжаете уже традиционно к нам. Всем низкий поклон, мы вас ждём и в будущие годы!
Самыми зрелищными во время слёта оленеводов, рыбаков и охотников стали гонки на оленьих упряжках, которые начались с 8 утра 18 марта. В гонках приняло участие 50 оленеводов – 35 мужчин, 15 женщин. Кроме традиционных гонок на оленьих упряжках в этом году в Русскинской впервые прошли гонки на лыжах за оленями. Судья международной категории, главный судья прошедших соревнований Зинур Айнуллин отметил:
– Сегодня в 8 утра мы провели предварительные заезды на лыжах за оленями, затем должны были провести финал из 6 человек, но погодные условия ухудшились, на озере выступило большое количество воды. Это стало опасно, потому что на лыжах по лужам проехать очень трудно, поэтому по согласованию с участниками мы приняли решение, что участникам будет зачитываться результат с предварительных заездов. Я хочу отметить, что первый раз видел, насколько качественно были подготовлены олени, они практически все стартовали, такое бывает редко. Конечно, было трудно, когда большое количество болельщиков собралось, и начали «болеть» очень уж громко, как на хоккее. Здесь это не проходит, животные боятся, поэтому два забега было испорчено. Но у нас всегда предоставляется вторая попытка участникам, у которых олени не зашли. Ведь олени всю зиму находятся в тайге, людей, машины не видят, поэтому боятся шума и криков.
В соревнованиях по бегу на лыжах за оленьей упряжкой первое место занял Виталий Леонидович Вылла, 2 место – Леонид Борисович Комтин, 3 место – Алексей Анатольевич Русскин.
После заездов на лыжах за оленями состоялись гонки на оленьих упряжках. Самым зрелищным был финальный массовый забег, где одновременно стартовало пять оленьих упряжек.
Главную награду – сертификат победителя спортивных соревнований и снегоход «Буран» – среди женщин завоевала Зоя Павловна Русскина, на втором месте – Лидия Алексеевна Покачева (приз «лодочный мотор»), на третьем – Нина Еремеевна Тэвлина (приз «швейная машина»).
Среди мужчин главная награда – снегоход «Буран» и сертификат победителя спортивных соревнований – достались Денису Борисовичу Комтину. Второе место завоевал Леонид Борисович Комтин (приз «лодочный мотор»), третье место – Иван Борисович Покачев (приз «бензопила»).
После финалов также ярко и красочно, с большим количеством болельщиков, прошли забеги в национальной одежде. В соревнованиях «Бег в национальной одежде» среди женщин дипломом 1 степени была награждена Наталья Борисовна Сопочина, дипломом 2 степени – Лидия Покачева, дипломом 3 степени – Екатерина Вылла. В соревнованиях «Бег в национальной одежде» среди мужчин первым на финиш пришёл Святослав Эдуардович Анагуричи, второе место у Леонида Яковлевича Тэвлина, третье – у Алексея Покачева.
После спортивных забегов на озере состоялись соревнования по метанию тынзяна на хорей, по прыжкам через нарты. По метанию аркана диплом 1 степени взял Валериан Леонидович Покачев, диплом 2 степени – Николай Львович Айваседа, диплом 3 степени – Сергей Викторович Мултанов. По прыжкам через нарты победил Святослав Эдуардович Анагуричи, 2 место занял Виталий Степанович Мултанов, 3 место – Леонид Борисович Комтин.
Самым длительным по времени был турнир по национальной борьбе. В нем приняло участие 67 спортсменов в разных весовых категориях. Награждение участников турнира и стало завершением этого красочного праздника. Обладателями первого места в разных весовых категориях стали Константин Мултанов, Виталий Мултанов и Кирилл Лозямов.
Президент Союза оленеводов Югры Степан Кечимов поздравил с праздником всех участников соревнований, вручил дипломы и специальные призы самым старшим и самым молодым участникам оленьих гонок. Он отметил:
– Оленьи гонки прошли хорошо. Раньше мы каждый год проводили соревнования, но из-за пандемии в последние годы так массово не проводили. В этом году прошли все конкурсы. Сургутский район – это самый нефтеносный район, где коренные жители и недропользователи живут между собой в согласии, договорной процесс идет, договора заключаются. Нефтяники помогают в проведении праздников, культурных мероприятий. Сегодня призовой фонд почти полностью от недропользователей.
В завершение отметим, что для гостей праздника в течение дня выступали творческие коллективы Сургутского района, а также солистка Вера Кондратьева и артисты театра Обско-угорских народов «Солнце». На площади развернул работу технопарк. На ярмарке были представлены традиционные деликатесы: рыба, оленина, дикоросы. Также можно было приобрести сувениры, ткань для пошива национальной одежды. Гости имели возможность посетить широко известный в Югре и за его пределами «Музей природы и человека им. А.П. Ядрошникова».
Надежда Рагимова