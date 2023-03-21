«Мой край родной – моя судьба»
Под таким названием в библиотеке Югорского физико-математического лицея-интерната города Ханты-Мансийска 17 марта прошла литературная встреча хантыйского сказителя Владимира Енова с учащимися 10 класса.
Писатель познакомил десятиклассников со своим творчеством, рассказал ребятам о персонажах самобытных мифологических сказаний и преданий.
Он прочитал некоторые свои поэтические произведения на хантыйском языке с переводом на русский. Необычное выступление сказителя на двух языках понравилось аудитории слушателей, а все его сказочные сюжеты несли лишь добро и справедливость, что и сегодня является актуальным.
В завершение беседы с учащимися Владимир Енов отметил, что тема встречи «Мой край родной – моя судьба», действительно, многое значит в его жизни. Познав тоску по малой родине, пожив без своего родного языка и окружения, человек начинает ценить всё то, что он ранее не мог и не сумел своевременно оценить. Услышав звуки родной речи, ему удалось попасть в мир хантыйских мифологических сказок, и он стал заниматься литературным творчеством.
Наталья Хомякова,
заведующая библиотекой Югорского физико-математического лицея-интерната г. Ханты-Мансийска