«Этно-центр «ТОЧКА РОСЫ»
В деревне Хулимсунте Берёзовского района есть сообщество людей, близких по духу и убеждениям: Елена Самбиндалова, Надежда Маслова, Анна Алгадьева, Татьяна Головина, Анна Валей, Анастасия Рядькина, Александра Васильева, Татьяна Михова, Валерия Кивелева, Мария Двинянинова, Ольга Баранова, Наталья Тасманова, мастерицы Анна Адина, Марина Бат-Очир, Марина Алгадьева, Марина Самбиндалова. Каждый из них – человек со своей историей и со своими заслугами. Так, например, Ольга Баранова стояла у истоков создания общественного музея «Мациос» в деревне Хулимсунт, Надежда Маслова объединила мастеров Хулимсунта в мастерской «Сорни Юнтуп» (Золотая иголка), созданной на базе Хулимсунтской школы искусств, Татьяна Головина организует поселковые конференции по краеведению. Отмечу также, что у истоков объединения общественников стояла этнокультуролог Елена Ильинична Адина.
В прошлом году активисты, общественники и мастерицы объединились в команду, которая сейчас называется АНО «Этно-центр «ТОЧКА РОСЫ». Это первая социально-ориентированная некоммерческая организация в Хулимсунте. Из Устава этно-центра следует, что организация создана в целях оказания услуг в сфере сохранения культуры, искусства коренных малочисленных народов Севера, развития туристической привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также для содействия духовному, культурному и социальному развитию коренных малочисленных народов Севера, сохранению их исторического и культурного наследия, языков, национальных традиций и обычаев. Еще одним важным направлением деятельности организации является экологическое направление – содействие экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов.
Несмотря на небольшой срок существования, в копилке команды Этно-центра «ТОЧКА РОСЫ» уже есть небольшой перечень реальных дел. В рамках всероссийской акции «Лыжня России» представители Этно-Центра организовали прогулку на лыжах. В январские каникулы организовали и провели веселое мероприятие «Рождественские гуляния» для детей и взрослых. Также был организован сбор гуманитарной помощи «Тепло Севера» для участников СВО.
У Этно-центра много добрых планов на будущее. Так, по инициативе Валерии Кивелевой, в этом году будет реализован проект, направленный на сохранение песенной мансийской культуры «Пусть песня льется через годы», а по идее Александры Васильевой команда примет участие в мероприятии по очистке берегов Северной Сосьвы в рамках Всероссийсой акций «Вода России».
Хочется верить, что регистрация центра – это начало пути надёжной команды. Желаем успехов!
Александра Алгадьева