В посёлке Мулымья Кондинского района завершилось строительство поликлиники
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета при правительстве автономного округа по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение национальных проектов.
В ходе заседания в онлайн-формате прошла общественная приёмка поликлиники в посёлке Мулымья Кондинского района, построенной в рамках реализации федерального проекта «Модернизация медицинских учреждений первичного звена здравоохранения». Общая площадь поликлиники, рассчитанной на 100 посещений в смену, и дневного стационара на шесть коек, составляет 540 квадратных метров. «Строительно-монтажные работы на объекте завершены, всё технологическое оборудование установлено и смонтировано, разрешение на ввод в эксплуатацию подписано 15 марта», — доложил директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Григорий Невоструев.
«Медицинское учреждение соответствует всем современным стандартам, оснащено современным оборудованием, в поликлинике уютно, есть всё необходимое для оказания комплексных медицинских услуг югорчанам», — сказала исполняющая обязанности главного врача поликлиники Ольга Семенова.
Далее участники заседания рассмотрели текущие результаты работы по строительству фильтровальной станции в 7-м микрорайоне города Нефтеюганска. Исполняющий обязанности главы города Павел Гусенков доложил, что строительство идёт по графику: «Ведётся монтаж технологических узлов теплообменников для индивидуального теплового пункта, в фильтровальной станции размещаются модули фильтрации, начат монтаж кровельных ограждений».
«Объект имеет большое значение для жителей города и должен быть построен и введён в эксплуатацию в максимально короткие сроки», — подчеркнула глава региона.
Кроме того, участники заседания обсудили возведение центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске. «В настоящее время на 60 человек увеличено число специалистов, занятых в завершении строительства и монтаже технологического оборудования больницы», — отметил Григорий Невоструев.
«Поставка оборудования, монтаж и все другие мероприятия ведутся согласно установленным срокам», — доложил главный врач больницы Алексей Сатинов.
Наталья Комарова напомнила о необходимости обеспечить контроль поставок и пусконаладки медицинского технологического оборудования и других мероприятий, определённых графиком завершения строительства объекта здравоохранения.
В рамках повестки заседания участники обсудили реализацию мероприятий, предусмотренных дорожной картой по защите прав граждан — участников долевого строительства в Югре. Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Григорий Невоструев доложил, что администрация города Сургута выдала разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного объекта — этапа 6А, части подземного паркинга, построенного в составе жилого комплекса «Возрождение». Паркинг исключён из реестра проблемных объектов города Сургута.
«Восстановлены права ещё шести граждан. Жители дома получили качественные места для парковки машин, что является обязательным элементом строительства жилого дома, — подчеркнул Григорий Невоструев. — Данный паркинг предназначен для размещения 489 автотранспортных средств, оснащён современными системами вентиляции и пожаротушения, которые гарантируют безопасность его эксплуатации».
Также, по словам Григория Невоструева, 55 граждан зарегистрировали права собственности на жильё в доме № 2 ЖК «Ривер Хаус» в Сургуте.
«В ближайшие два-три дня проведём сверку с Росреестром и подадим заявку на исключение из реестра проблемных объектов дома № 2 ЖК “Ривер Хаус”», — подчеркнул руководитель департамента.