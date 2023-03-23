Прогноз уровня весеннего половодья в Югре сформируют в первой половине апреля
Губернатор Югры Наталья Комарова провела совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона и оперативного штаба автономного округа.
«По итогам проведённой ГУ МЧС России в середине марта проверки готовности автономного округа к паводкоопасному и пожароопасному периоду 2023 года регион получил положительную оценку», — отметила Наталья Комарова, открывая совещание.
Как рассказала начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская, запасы воды в снежном покрове по состоянию на 20 марта составили от 70 до 190 мм, что в основном близко к норме. Вместе с тем, руководитель окружного центра гидрометеорологии заметила, что притаянии снегов на склонах Уральских гор в Саранпауле уровень воды может достигнуть критериев опасного явления.
Предварительный анализ гидрометеорологических условий, определяющий величину весеннего половодья, даёт основания предполагать, что высшие уровни воды на реках автономного округа ожидаются в основном на 0,3–1,1 метра ниже нормы. Величина весеннего половодья также будет определяться интенсивностью снеготаяния и уровнем осадков в этот период. Прогноз уровня весеннего половодья будет сформирован в первой половине апреля.
Глава региона нацелила все профильные службы и ведомства находиться в полной готовности к возможным рискам высокого уровня паводковых вод на территории автономного округа независимо от изменения климатических условий.
Исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности Югры Евгений Смокарев сообщил, что подготовка сил и средств к безаварийному пропуску паводковых вод ведётся по плану в соответствии с распоряжением правительства автономного округа.
«15–16 марта под руководством МЧС России проведены командно-штабные учения по отработке вопросов в целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод и защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в том числе с отработкой вопросов по ликвидации чрезвычайных ситуаций», — рассказал Евгений Смокарев.
Вопрос о прогнозе паводковой и лесопожарной обстановки на территории Югры повторно рассмотрят на заседании постоянной эвакуационной комиссии автономного округа в начале апреля.