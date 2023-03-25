Всероссийская акция «Дни Росгвардии» продолжается в Югре
РОСГВАРДИЯ сообщает:
В рамках всероссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии» сотрудники Урайского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели ряд встреч с учащимися подшефных общеобразовательных учреждений.
На профориентационном мероприятии в школе № 12 представители ведомства познакомили учащихся 11-х классов с целями и задачами войск национальной гвардии, спецификой и условиями службы, а также рассказали о перспективах получения образования в институтах Росгвардии.
На внеклассном мероприятии в школе № 6 г. Урая сотрудники отдела рассказали учащимся 7-х классов о том, как проходит подготовка стражей правопорядка к службе по обеспечению общественной безопасности и охране имущества физических и юридических лиц.
В завершение встречи ребятам была продемонстрирована экипировка, в которой бойцы Росгвардии несут службу на маршрутах патрулирования. Так же участники акции познакомились с содержимым индивидуального рациона питания – армейского сухого пайка.
«Выражаем благодарность администрации и педагогам образовательных учреждений за приглашение наших сотрудников и интерес к профессии служителя правопорядка», – подчеркнул начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре