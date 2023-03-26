Наталья Комарова провела рабочую встречу с уполномоченными по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей в Югре
Губернатор Наталья Комарова провела традиционную встречу с уполномоченными по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей в Югре. Участники обсудили основные направления докладов об итогах деятельности уполномоченных за 2022 год.
«От имени югорчан благодарю вас за работу, которая была проделана за минувший год и за предыдущий период. Рассматривая итоги работы за год, мы соответствующим образом реагируем на оценку текущего положения дел. Предлагаю обсудить предложения, которые поступают от институтов уполномоченных, направленные на достижение наших общих результатов», — высказалась в начале встречи Наталья Комарова.
Уполномоченный по правам человека в автономном округе Наталья Стребкова отметила, что в предыдущем году перед уполномоченными стояли новые задачи.
«Специальная военная операция и другие условия принципиально повлияли на возможности реализации отдельных прав семей, граждан. Поэтому считала своим долгом как можно больше работать “в поле”: встречаться с людьми, разъяснять им нормы права, текущее положение дел в стране и округе. На тот момент это было самой важной задачей», — отметила Наталья Стребкова.
В адрес уполномоченного по правам человека в Югре за 2022 год поступило 6017 вопросов в 5132 обращениях. Наиболее часто поступают обращения по вопросам жилищных прав, социальной поддержки, охраны здоровья, жилищно-коммунального комплекса, пенсионного обеспечения и другие.
Наталья Комарова обратила внимание на инициативы по защите жилищных прав инвалидов, а также призвала проработать предложения по обеспечению условий для получения жителями округа семейного образования.
Уполномоченный по правам ребёнка в Югре Людмила Низамова рассказала, что за отчётный период рассмотрено 948 обращений граждан. Чаще всего жители региона обращаются по вопросам семейного права, права детей на образование, жилищных прав. С 2019 года из зоны вооруженных конфликтов, в частности, из Сирии, в Югру удалось вернуть десять детей, в том числе в 2022 году — четырёх. В марте 2023 года возвращено два ребёнка, ожидается возвращение ещё пятерых детей. «Также оказывается помощь детям, прибывшим из зоны вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожских областей. На сегодня в югорских семьях под временной и постоянной опекой проживает 21 ребенок из этих регионов», — сообщила Людмила Низамова.
Губернатор отметила, что необходимо обратить внимание на создание условий по получению профессионального образования подростков, имеющих ограниченные возможности, связанные со значительно выраженными нарушениями функций организма.
В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск отметила, что эффективная обратная связь имеет ключевое значение для успешного решения возникающих проблем в этой сфере. Она сообщила, что за прошедший год от предпринимателей округа поступило 442 обращения.
«Чаще всего предприниматели сталкиваются с проблемами в сфере земельных и имущественных отношений. Также возникали вопросы при исполнении государственных контрактов, выполнении работ для муниципальных нужд», — рассказала Ирина Каск.
Большая работа проведена по поддержке предпринимателей в связи с проведением частичной мобилизации. Оказана поддержка гражданам из числа владельцев бизнеса, призванных на военную службу, а также их семьям. Кроме того, институт уполномоченного по защите прав предпринимателей принял участие в благотворительных акциях и гуманитарных проектах, в том числе направленных на поддержку малого бизнеса на территории новых регионов Российской Федерации.
Ирина Каск выступила с предложением по реализации проекта «Бизнес-классы Югры» для обучения молодых людей ведению предпринимательской деятельности и освоению профильных дисциплин. В сфере поддержки креативных индустрий уполномоченный предложила закрепить понятие «креативный технопарк» для установления соответствующих мер поддержки и льгот для предпринимателей, которые могли бы претендовать на получение данного статуса. Кроме того, есть пожелания по точечной корректировке налоговой политики законодательства для определения оптимальной налоговой нагрузки на бизнес, чтобы обеспечить его рост.
Наталья Комарова поручила членам правительства Югры проработать поступившие предложения от уполномоченных и рассмотреть возможности их реализации.