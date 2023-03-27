Дом народов России приглашает к участию в проекте «СВОИ»
Проект «СВОИ» посвящен 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его цель – собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов в годы Великой Отечественной войны и транслировать их широкой общественности.
Проект реализуется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Истории принимаются на официальную почту проекта svoi@domnarodov.ru до 31 марта 2023 года в следующем формате:
– текстовый рассказ с указанием автора;
– медиаматериалы: фотографии, картинки, рисунки, наградные листы, фронтовые письма, фотографии памятников и другое;
– по желанию можно оформить историю в формате видео-рассказа с краткой текстовой справкой от автора.
Технические требования:
– для текста – doc/docx (шрифт Times New Roman – 12, объем до 3000 символов);
– для фото и картинок – jpeg/png, вес не менее 1 МБ, количество не ограничено;
– для видео – ссылка из любого общедоступного источника (YouTube, RuTube, Yandex, сайт или социальные сети организации).
Предлагаем проникнуться духом патриотизма, рассказать о подвигах бессмертных героев из числа представителей коренных малочисленных народов Севера и межнациональной дружбе на фронте.
Самые уникальные истории попадут в подарочное издание книги «СВОИ» к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Великую победу ковали все народы вместе, сообща! Все мы – СВОИ!