Открыт прием заявок на Марафон культуры народов Югры «Живая традиция»
В день работника культуры Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Марафоне культуры народов Югры «Живая традиция»
«Живая традиция» — это связь поколений, преемственность уникального этнокультурного достояния Югры.
К участию приглашаются учреждения культуры автономного округа, коллективы и сольные исполнители, сохраняющие и пропагандирующие культуру народов нашего региона.
Для того, чтобы стать участником Марафона:
- До 15 июня необходимо направить на адрес электронной почты hto@odntugra.ru с указанием темы: «Живая традиция» не более 3-х творческих номеров, демонстрирующих фольклор народов Югры и анкету установленного образца с описанием видеозаписей (приложение 1).
- Творческие номера должны соответствовать заданной теме: аутентичный песенный фольклор (лирическая, плясовая, семейно-бытовая песня, частушка и т.д.), народное пение, инструментальное творчество (народные музыкальные инструменты), обряды, игры, хороводы и т.д.
- Видеозапись должна отвечать следующим требованиям: видеозапись создана не позднее 2022 года, хронометраж до 6 минут, горизонтальная съемка, высокое качество, задний фон должен быть нейтральным, либо соответствовать тематике Марафона.
17 июля в Единый День Фольклора состоится онлайн-трансляция всех творческих номеров участников на портале «Культура.РФ».
Подробную информацию о Марафоне и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37, 8(3467)32-48-29, а также в Регламенте.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297
Наш официальный сайт: https://odntugra.ru/