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Открыт прием заявок на Марафон культуры народов Югры «Живая традиция»

27.03.2023

В день работника культуры Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Марафоне культуры народов Югры «Живая традиция»

«Живая традиция» — это связь поколений, преемственность уникального этнокультурного достояния Югры.

К участию приглашаются учреждения культуры автономного округа, коллективы и сольные исполнители, сохраняющие и пропагандирующие культуру народов нашего региона.

Для того, чтобы стать участником Марафона:

  • До 15 июня необходимо направить на адрес электронной почты hto@odntugra.ru  с указанием темы: «Живая традиция» не более 3-х творческих номеров, демонстрирующих фольклор народов Югры и анкету установленного образца с описанием видеозаписей (приложение 1).
  • Творческие номера должны соответствовать заданной теме: аутентичный песенный фольклор (лирическая, плясовая, семейно-бытовая песня, частушка и т.д.), народное пение, инструментальное творчество (народные музыкальные инструменты), обряды, игры, хороводы и т.д.
  • Видеозапись должна отвечать следующим требованиям: видеозапись создана не позднее 2022 года, хронометраж до 6 минут, горизонтальная съемка, высокое качество, задний фон должен быть нейтральным, либо соответствовать тематике Марафона.

17 июля в Единый День Фольклора состоится онлайн-трансляция всех творческих номеров участников на портале «Культура.РФ».

Подробную информацию о Марафоне и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37, 8(3467)32-48-29, а также в Регламенте.

АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

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27.03.2023

27.03.2023