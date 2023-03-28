«Ростелеком» дал интернет: второй этап проекта устранения цифрового неравенства стартовал в Югре с подключения деревни Анеева
Специалисты компании «Ростелеком» завершили строительство оптоволоконной линии связи в деревню Анеева. Именно с подключения этого населенного пункта в Югре стартовал второй этап федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Численность населения в Анеева Берёзовского района – 127 человек. Раньше там никогда не было интернета и голосовой связи.
Татьяна Рукова, староста деревни Анеева:
«Сказать, что мы рады – ничего не сказать. В нашу небольшую деревню пришли интернет и мобильная связь. Раньше единственным очагом культуры у нас был местный клуб. Теперь люди могут найти развлечения нового формата. Например, посетить онлайн-концерт или посмотреть кино через приложение на телефоне».
Как раз накануне открытия в Анеева базовой станции «Ростелекома» у старосты Татьяны Руковой отелилась корова. В честь появления интернета и мобильной связи в деревне женщина назвала новорожденного теленка-девочку Ростелекомушкой.
Спецмашины начали рыть траншеи для монтажа кабеля в грунт в январе. Всего связисты протянули около 40 километров оптоволокна по труднодоступной местности. В самом населенном пункте была установлена базовая станция. Она обеспечивает мобильный интернет и голосовую связь стандартов 4G/LTE.
В день запуска базовой станции в Анеева устроили праздник. Около объекта, который появился в самом центре деревни, собрались жители, представители местной власти и «Ростелекома». По инициативе национального провайдера вышке связи было присвоено имя первой женщины-врача из народа ханты, заслуженного врача РСФСР, главврача детского противотуберкулезного санатория Югры Елены Сагандуковой.
Павел Артеев, глава Берёзовского района:
«Деревня Анеева стала первым населенным пунктом Югры, подключенным к всемирной сети и мобильной связи в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Сейчас жители этой территории могут пользоваться порталом Госуслуг, системой дистанционного обучения, телемедицинскими технологиями, а также совершать онлайн-покупки».
В дальнейшем у жителей Анеева появится возможность подключить интерактивное телевидение, видеонаблюдение и другие сервисы от компании «Ростелеком».
Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»:
«Компания "Ростелеком" на постоянной основе строит и модернизирует сети связи, чтобы жители Ханты-Мансийского автономного округа пользовались высокоскоростным оптическим интернетом. Сегодня им охвачено более 90 % домохозяйств региона. Конечно, Анеева – не последняя территория Берёзовского района, которая будет подключена к интернету и мобильной связи. Уже началось строительство волоконно-оптического канала еще в один населенный пункт Берёзовского района – деревню Кимкъясуй».
Второй этап масштабного проекта по устранению цифрового неравенства предусматривает организацию сетей мобильной связи и появление интернета в малых поселках, деревнях и селах с населением от 100 до 500 человек.
Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства базовых станций.
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Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
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