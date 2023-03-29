Жители Ханты-Мансийского автономного округа среди первых участников конкурса открыток к Дню Победы
Жители Ханты-Мансийского автономного округа вошли в число первых участников Международного конкурса рисунков «Открытка Победы». В рамках творческого состязания всем желающим предложили нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. В этом году конкурс расширяет формат: кроме открыток в честь Победы в Великой Отечественной войне, можно нарисовать открытку в поддержку участников специальной военной операции.
Всего на конкурс поступило уже более 4 тысяч открыток. Среди работ, например, открытки 10-летней Арины Чернян и 11-летней Киры Буренко из Ханты-Мансийского автономного округа.
Авторы изображают в работах героев Отечества, исторические места, военную технику, а также символы памяти и Победы: гвоздики, георгиевскую ленточку, ордена и медали, вечный огонь, салют. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика).
Прием заявок продолжится до 16 апреля. Затем все рисунки войдут в онлайн-выставку на официальном сайте Музея Победы. Интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы! Работы, набравшие наибольшее количество голосов будут отмечены призом зрительских симпатий.
Итоги конкурса будут опубликованы 11 мая. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Лучшие работы, выбранные экспертами, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Победители и призеры будут определены в пяти возрастных категориях - среди школьников 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет). Все участники получат сертификаты, а победители — наборы коллекционных открыток и призы партнеров.
Творческое состязание проводится Музеем Победы совместно с «Движением Первых», «Волонтерами Победы», издательской группой АСТ, заводом художественных красок «Невская Палитра» и сетью магазинов «Передвижник».
Более подробная информация на странице конкурса: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-otkrytka-pobedy-2023/
Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»