В Югре определили лучшее культурно-досуговое учреждение
Подведены итоги ежегодного Окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение в Югре.
За право стать лучшим в одной из пяти номинаций боролись 24 культурно-досуговых учреждений региона.
В состав экспертной комиссии вошли заслуженные деятели культуры и искусства Югры, представители Департамента культуры автономного округа, специалисты Окружного Дома народного творчества.
Эксперты оценивали не только количество и качество проведённых мероприятий, но и активность участия в различных статусных мероприятиях, работу с клубными формированиями, внедрение инновационных форм и методов работы. Обращалось внимание и на то, как учреждения себя популяризуют и взаимодействуют со средствами массовой информации.
Лучшими признаны 14 культурно-досуговых учреждений автономного округа.
Среди городских округов:
Лауреат I степени – муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр «Планета», город Нягань.
Лауреат I степени – муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь», город Ханты-Мансийск.
Лауреат II степени – Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник», город Лангепас.
Лауреат III степени – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь», город Нижневартовск.
Среди муниципальных районов:
Лауреат I степени – Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Кондинский район.
Лауреат II степени – районное муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино», Нижневартовский район.
Среди городских поселений:
Лауреат II степени – муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», городское поселение Куминский, Кондинский район.
Лауреат III степени – муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон», город Белоярский, Белоярский район.
Среди сельских поселений:
Лауреат I степени – культурно-досуговый центр «Сияние Севера» обособленное подразделение бюджетного учреждения «Центр культуры Нефтеюганского района», сельское поселение Салым, Нефтеюганский район.
Лауреат II степени – муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Кристалл», сельское поселение Нижнесортымский, Сургутский район.
Лауреат III степени – Дом культуры «Кедр» обособленное подразделение бюджетного учреждения «Центр культуры Нефтеюганского района», сельское поселение Лемпино, Нефтеюганский район.
Среди ведомственных учреждений культуры:
Лауреат I степени – культурно-спортивный комплекс Уральского ЛПУМГ, сельское поселение Приполярный Березовский район.
Лауреат II степени – Культурно-спортивный комплекс Перегребненского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск», сельское поселение Перегребное, Октябрьский район.
Лауреат II степени – Дворец искусств «Нефтяник», город Сургут.
По итогам конкурса лауреаты будут внесены в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры.
Благодарим всех участников и желаем вдохновения, творческих идей и новых планов!
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297
Наш официальный сайт: https://odntugra.ru/