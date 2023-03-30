Борис Хохряков прокомментировал важную законодательную инициативу
Депутаты Думы Югры, члены фракции «Единая Россия» одобрили сегодня на своем заседании предложения в окружной закон о регулировании отдельных жилищных отношений.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков прокомментировал это решение: «В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин одним из основных направлений выделил поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и их семей. И решение фракции как раз в этом ключе.
Предлагается сохранить за военнослужащим очередь для получения социального жилья. В частности, выплаты, которые они получают по линии Министерства обороны, чтобы они не учитывались при подсчете по методике оставления человека на учете. Потому что в очереди должны быть только малоимущие. А вы знаете, что выплаты, которые производятся по линии Министерства обороны, они достаточно большие. На фракции мы решение поддержали, и я надеюсь, что завтра депутаты на пленарном заседании также поддержат это решение».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры