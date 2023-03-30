ОСФР по ХМАО-Югре продолжает оформлять электронные сертификаты к месту лечения и обратно федеральным льготникам
С начала года югорчане, имеющие право на федеральные льготы, оформили более 1 384 электронных проездных до места лечения. Большинство из тех, кому был предоставлен бесплатный проезд (107 человек), отправятся или уже воспользовались проездом в учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, 287 человек получили путевки и направления для приобретения проездных документов к месту прохождения лечения и обратно.
Льготный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ). Его предоставляют инвалидам, ветеранам, гражданам, пострадавшим от воздействия радиации. Возможные маршруты следования и виды транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и т. д. – для поездок к месту лечения, в том числе санаторно-курортного, определяются в соответствии с законодательством.
Социальный фонд оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Гражданину выдаются талоны, которые нужно предъявлять в кассу при оформлении билета. Билет на поезд также можно заказывать онлайн, не посещая железнодорожные кассы.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит получить билет по льготе Социального фонда – ввести номер ранее выданного фондом талона, паспортные данные и СНИЛС. Если же человеку привычнее покупать билеты в кассе, достаточно сказать кассиру о наличии льготы и просто продиктовать номер талона.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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