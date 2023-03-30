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График выплат пособий и пенсий в апреле

30.03.2023

▪ Выплата мер социальной поддержки, дата которых определена 3 числа, через кредитные организации будет произведена 3 апреля 2023 года.

▪ Выплата мер социальной поддержки гражданам, которым доставка сумм производится отделениями почтовой связи на дом, будет осуществляться по графику начиная с 3 апреля 2023 года.

▪ Выплата из средств материнского капитала за апрель будет производиться до 26 числа 2023 года.

▪ Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком работающим гражданам, дата которого определена 8 числа, будет производиться 7 апреля 2023 года.

▪  Выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется через кредитные организации будет произведена 5, 10,18, 22 числа 2023 года.

▪ Выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется на дом через Почту России, будет производится в соответствии с установленным графиком с 3 апреля 2023 года.

 

#СФРХМАО-Югра #графиквыплат

 

Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре

тел. 8(3467) 371 – 941

e-mail: 2204@027.pfr.ru

30.03.2023

30.03.2023