Литературная гостиная «Читайкина» со Светланой Динисламовой
Почему в лесу нужно вести себя тихо, по каким приметам можно легко выйти в нужном направлении, как определить, в какую сторону течет река – об этом и многом другом учащиеся школы №2 города Ханты-Мансийска узнали 29 марта на встрече с мансийской писательницей Светланой Динисламовой.
Внимание ребят привлекли на гостье красивое национальное платье и украшение из бисера, а ее напевную речь они слушали с особым удовольствием. Светлана Силиверстовна рассказала, что она из народа манси, чем очень гордится. Она обратила внимание детей на то, что в нашей стране живут люди разных национальностей, и у каждой своя культура, традиции, обычаи. Надо уважать и ценить их.
На создание детских произведений автора вдохновляют внуки, они же являются главными помощниками в работе над детским журналом на мансийском языке «Витсам». Бабушка часто рассказывает им сказки, стихи, загадывает загадки. И сегодня школьникам посчастливилось услышать их на мансийском и русском языках. В них проявляется душа человека, душа народа.
Светлану Силиверстовну удивило и порадовало то, что все дети были открыты, задавали вопросы, слушали внимательно. Вот она, магия детского писателя.
В завершение встречи гостья подарила ребятам несколько экземпляров журнала «Витсам», а затем все собрались на памятное фото.
МБОУ СОШ № 2 г. Ханты-Мансийска