Югра признана одним из лидеров по эффективности реализации молодежной политики
Югра расположилась среди лидеров рейтинга Росмолодежи по эффективности проведения молодежной политики. Об этом в своих социальных сетях сообщает губернатор Югры Руслан Кухарук.
По оценке экспертов, за 2025 год наш регион улучшил свои показатели на 10 позиций. При создании рейтинга оценивалось развитие развитие молодежной инфраструктуры, внедрение современных технологий работы с молодежью, качество реализации профильных программ и нормативно‑правовое обеспечение молодежной политики.
«Такой высокий результат – закономерный итог слаженной и целенаправленной работы Правительства Югры, муниципалитетов, молодежных центров, образовательных организаций и некоммерческих объединений», – отметил Руслан Кухарук.
Глава региона поблагодарил всех, кто вкладывает свою энергию и время в поддержку молодежи.
«Ваша работа помогает создавать условия, в которых молодые люди могут раскрыть свой потенциал, реализовать амбициозные идеи и вносить вклад в процветание Югры и всей России», - добавил губернатор.