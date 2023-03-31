Единое пособие оформлено родителям 92 тысячам детей из новых регионов России
Социальный фонд назначил единое пособие на 92 тыс. детей в новых субъектах. Выплату также получают 1,3 тыс. беременных женщин, проживающих в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области.
Чаще всего для оформления единого пособия в новых регионах используется портал госуслуг. К настоящему времени заявления через «Госуслуги» подали 79% семей. Остальные родители оформили средства в отделениях Соцфонда, открывшихся в этом году на новых территориях, а также посредством обращения в МФЦ.
Обратиться за пособием жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей могут и за пределами своих регионов. Наличие российского гражданства и проживание на территории Российской Федерации у детей и родителя, подающего заявление, при этом является обязательным условием.
Всего на данный момент единое пособие в России выплачивается семьям, воспитывающим 4,2 млн детей. Напомним, что выплата положена на каждого ребенка до 17 лет, а также женщинам, которые готовятся к появлению малыша. Право на пособие есть у семей со средним доходом на человека не выше прожиточного минимума. При оформлении также учитывается имущественное положение семьи.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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