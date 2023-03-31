Николай Ташланов поднял вопрос о реновации «Югорской Долины» во время обсуждения туриндустрии в регионе

Почему в лесу нужно вести себя тихо, по каким приметам можно легко выйти в нужном направлении, как определить, в какую сторону течет река – об этом и многом другом учащиеся школы №2 города Ханты-Мансийска узнали 29 марта на встрече с мансийской писательницей Светланой Динисламовой.