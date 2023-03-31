Николай Ташланов поднял вопрос о реновации «Югорской Долины» во время обсуждения туриндустрии в регионе
Депутат, член фракции «Единая Россия» в Думе Югры, главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов в рамках 18 заседания регионального парламента принял участие в работе «Правительственного часа» приуроченного к развитию туристской индустрии в Югре.
На заседании было отмечено, что концепция развития внутреннего и въездного туризма в Югре синхронизирована со стратегией развития туризма в России на период до 2035 года и нацелена на доступность такого рода услуг для населения.
Потенциал туристического рынка региона очень большой. Только в прошлом году округ принял 628 тысяч туристов.
Во время обсуждения перспективных направлений туротрасли автономного округа Николай Ташланов обратил внимание присутствующих на новое направление – лечебно-оздоровительный туризм. И предложил рассмотреть вопрос о реновации комплекса «Югорская Долина» в окружной столице.
Напомним, что главой региона Натальей Комаровой, Правительством округа было принято решение о создании на базе «Югорской долины» межрегионального Центра производственной медицины для работающего населения Арктической зоны, что позволило бы оказывать услуги по диагностике, лечению, комплексному оздоровлению граждан, занятых во вредных производствах. А только на территории Югры насчитывается около 347 тысяч рабочих мест с вредными условиями труда.
«Планировалось, что жителям округа и гостям региона в «Югорской долине» будет предоставляться санаторно-курортное лечение на основе местных природных факторов – минеральной воды и уникальных целебных сапропелевых грязей.
На площадях комплекса должен разместиться медицинский кластер – четыре лечебно-профилактических организации окружного значения. Также в ближайших планах – локализация в границах территории Центра компетенций по спортивной медицине. Это очень серьезный проект с обширной лабораторной базой, функциональной диагностикой, рассчитанный на обслуживание спортсменов, входящих в сборные команды Югры по различным дисциплинам.
Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки в реализацию проекта, изменив стоимость масштабной реконструкции и сроки его окончания.
Необходимо оперативно рассмотреть вопрос о выделении денежного транша, который позволит завершить строительно-отделочные работы на объектах «Югорской долины» и поэтапно вводить их в эксплуатацию, чтобы население автономного округа и его гости в кратчайшие сроки начали получать медицинские и оздоровительные услуги», – подчеркнул Николай Ташланов.
Парламентарий также добавил, что реализация проекта по реновации комплекса «Югорская долина», позволит создать более 230 новых рабочих мест, ежегодно предоставлять комплекс физкультурно-оздоровительных услуг для 37 тысяч жителей и гостей Югры.
Отметим, что на заседании фракции «Единая Россия» Николай Ташланов точно также поднимал этот вопрос. Было принято решение, что на апрельском заседании фракции будет заслушана информация о текущем состоянии дел в «Югорской долине», докладчиком выступит Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Охлопков Алексей Анатольевич.
Материал предоставлен Отделом по связям с общественностью
АУ ХМАО-Югры «Центр профессиональной патологии»