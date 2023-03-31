Жителей Ханты-Мансийского автономного округа пригласили на онлайн-программу ко Дню детской книги

Депутат, член фракции «Единая Россия» в Думе Югры, главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов в рамках 18 заседания регионального парламента принял участие в работе «Правительственного часа» приуроченного к развитию туристской индустрии в Югре.