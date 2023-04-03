Тысяча югорчан подали заявки на включение в единый реестр коренных малочисленных народов РФ через МФЦ в первом квартале 2023 года
В марте 2023 года через Многофункциональные центры Югры подано 392 заявления для включения 560 югорчан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Наибольшее количество заявлений поступило в офис АУ «Многофункциональный центр Югры» Ханты-Мансийка. Всего же за первый квартал этого года жителями Югры через офисы МФЦ было подано почти 1000 заявлений для включения в реестр более 1400 граждан.
Отметим, что в МФЦ Югры, в одном из первых в стране, с апреля 2021 года организовано предоставление услуги по включению граждан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Лицам, сведения о которых учтены в реестре, не потребуется многократно подтверждать свою национальную принадлежность при подаче документов для получения мер государственной поддержки и различного рода пособий, предусмотренных для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. С этого времени в Югре этой услугой через МФЦ уже воспользовались более 21 тысячи жителей автономного округа.
Напомним, что учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и формирование списка осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей. Данные из реестра будут использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер государственной поддержки.
Стоит отметить, что с октября прошлого года подать заявки на включение в единый реестр коренных малочисленных народов РФ через МФЦ Югры стало еще проще. А в этом году между АУ «Многофункциональный центр Югры» и Федеральным Агентством по делам национальностей было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым в перечень административных процедур, осуществляемых работником МФЦ Югры, включено заполнение заявления о включении лица в реестр коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Пресс-центр АУ «Многофункциональный центр Югры»