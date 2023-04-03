Лучший костюм Вороны выберут в Югре
Окружной Дом народного творчества объявляет о начале конкурса на Приз зрительских симпатий в номинации «Лучший костюм Вороны».
Дорогие друзья! Мы предлагаем Вам проголосовать за Лучший костюм вороны Окружного Весеннего Этнофеста - 2023 по вашему мнению по следующей ссылке: https://forms.yandex.ru/u/642552fec769f102c1a68af1/!
Голосование продлится до 7 апреля включительно.
Все работы участников вы можете увидеть здесь:
Возрастная категория: до 6 лет:
https://vk.com/video/playlist/-139501369_93
Возрастная категория: 6-10 лет:
https://vk.com/video/playlist/-139501369_94
Возрастная категория: 11-18 лет:
https://vk.com/video/playlist/-139501369_97
Возрастная категория: 31 и старше:
https://vk.com/video/playlist/-139501369_96
Возрастная категория: разновозрастная:
https://vk.com/video/playlist/-139501369_95
Критерии, на которые Вы можете опираться при выборе костюма:
• Творческий подход;
• Оригинальность работы;
• Применение элементов традиционной одежды обских угров.
Итоги Этнофеста будут подведены 12 апреля 2023 года, но мы для Вас подготовили подарок – победителей конкурса на «Приз зрительских симпатий» Вы сможете узнать 9 апреля эксклюзивно в социальной сети ЯRus.
Подписывайтесь на наш аккаунт: https://yarus.ru/user/10439747 и узнавайте новости первыми!
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297
Официальный сайт: https://odntugra.ru/