На заседании Думы Югры утвержден перечень наказов избирателей депутатам на второй квартал 2023 года
Помощь будет оказана учреждениям физической культуры и спорта в приобретении спортивного инвентаря и экипировки, строительных инструментов, финансировании работ по освещению лыжной трассы.
Центру Югорского спорта будет выделено финансирование на организацию поездок сборной команды по пожарно-прикладному спорту. Югорскому колледжу-интернату олимпийского резерва – на проведение всероссийского форума училищ олимпийского резерва «МОХ – место с олимпийским характером».
Часть средств депутатского фонда будет направлена на обеспечение учреждений сферы культуры и искусства. Белоярский центр досуга и творчества получит финансовую помощь на проведение мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей. Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова гора» – на реализацию второго этапа проекта «Мультимедийная реконструкция городища кулайской культуры на территории урочища Барсова Гора».
Ряд муниципальных библиотек получит поддержку в издании книг, приобретении интерактивного оборудования, пополнении библиотечного фонда.
Центрам культуры будут выделены средства на приобретение вокальной радиосистемы, электронной барабанной установки, изготовление концертных костюмов и обуви, ремонт помещений.
Учреждения образования и науки также находятся в центре внимания югорских парламентариев. На деньги из депутатского фонда окружным образовательным организациям будет направлено финансирование на приобретение мебели, светового оборудования, интерактивных панелей, оргтехники, вокальных радиосистем, замену питьевых фонтанчиков и трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.
Также будет оказана помощь в благоустройстве территории объекта «Памятный знак Первооткрывателям Сибири» в Ханты-Мансийске, издании альманаха «По страницам истории родного города» Молодежному центру «Гелиос» города Югорска.
Помимо этого, средства выделены на монтаж закрытых парковок, организацию и проведение мероприятий для лиц пожилого возраста, оборудование детских площадок, монтаж и установку архитектурных композиций.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа