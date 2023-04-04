Неделя детской книжки
В библиотеке деревни Хулимсунта Берёзовского района с 2 по 8 апреля проходит неделя детской книжки. Для маленьких посетителей подготовлена художественная, познавательная и развивающая литература.
Добавим, в деревне Хулимсунте библиотека заработала с 17 марта, данное мероприятие стало значимым событием для местных жителей. Одними из первых посетителей библиотеки были представители автономной некоммерческой организации «Точка росы».
Для жителей поселения в библиотеке проходят различные мероприятия, так в конце марта состоялся вечер поэзии. Посетители читали стихи известных поэтов, а также знакомились с новыми произведениями разных авторов.
В рамках Международного дня дарения книг Татьяна Головина подарила библиотеке книгу нашего земляка Леонида Бабанина «Вертолётная рапсодия».
В честь открытия в библиотеку поступили 250 новых экземпляров книг, в том числе и детская, научно-познавательная, художественная и классическая литература.
Сотрудником библиотеки работает Ольга Васильевна Баранова.
Радует то, что дети и взрослые активно посещают библиотеку, а это значит, она может стать культурным центром и местом притяжения!
Анна Алгадьева