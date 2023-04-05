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Продолжается прием заявок для участия в Международном фестивале национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

05.04.2023

Окружной Дом народного творчества приглашает к участию творческие коллективы и сольных исполнителей, проживающих в России и за рубежом!

Уже не первый год любовь к народному искусству объединяет на фестивале творческих и талантливых людей и дает зрителям возможность знакомиться с национально-культурным колоритом разных стран и народов.

Прием анкет-заявок осуществляется в дистанционной форме с 1 марта по 15 июня 2023 года в следующих номинациях:

  1. Хореография (ансамбли)
  • Народный танец (аутентичные формы)
  • Стилизованный народный танец (программа коллектива основана на лексике народной хореографии)
  1. Вокал (соло, ансамбли)
  • Аутентичный песенный фольклор
  • Народный вокал (стилизация, современная обработка)
  1. Инструментальное творчество (соло, ансамбли)
  2. Обрядовый, игровой фольклор.

 

Для участия необходимо:

  • Заполнить заявку в электронном виде: https://forms.yandex.ru/cloud/63be61d9c769f1375f95fd69/
  • Предоставить 2 разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 6 минут.

 

Гала-концерт лауреатов Фестиваля состоится в День народного единства, 4 ноября, в г. Ханты-Мансийске.

Желаем удачи и творческого вдохновения всем участникам!

Фестиваль проводится при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества им В.Д. Поленова».

Контактные данные организаторов: (3467) 33-30-37, 32-48-29; e-mail: hto@odntugra.ru.

С положением можно ознакомиться здесь.

 

АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества».

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Наш официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

05.04.2023

05.04.2023
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