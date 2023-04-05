Борис Хохряков: «В Югре совершенствуются меры социальной поддержки детям-сиротам».
На мартовском заседании Думы Югры внесены изменения в закон о дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей.
Как отметил Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков, система выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в нашем регионе продолжает совершенствоваться. Поправки в окружной закон разработаны для повышения эффективности предоставления мер социальной поддержки этой категории граждан, и они существенны.
«Установлен беззавительный порядок ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – сказал спикер. –Теперь не надо обращаться за перерасчетом размера данной выплаты в связи с исполнением ребенку 6, 14 и 16 лет. Это все будет происходить в автоматическом режиме, без заявления получателя. Эту ежемесячную выплату будет осуществлять «Агентство социального благополучия населения».
Также сокращаются сроки принятия решения о назначении ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – не позднее пяти дней, сейчас – 15 дней, и сама выплата будет происходить раньше – не 15 числа, а 10 каждого месяца».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры