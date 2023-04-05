С начала 2023 года в Югре было оформлено более 2 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации
В 2023 году Отделение Социального фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оформило более 2 205 электронных сертификатов на технические средства реабилитации на общую сумму свыше 47 миллионов рублей.
На сегодняшний день в электронном каталоге ТСР представлено 6 942 изделий реабилитации, а также 713 организаций-поставщиков и производителей.
Пройдя по ссылке в каталог https://ktsr.sfr.gov.ru/ можно узнать стоимость ТСР, уточнить производителей, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты.
«Электронный сертификат – самый быстрый и удобный способ обеспечения техническими средствами реабилитации. Он привязывается к банковской карте получателя и позволяет самостоятельно приобретать жизненно необходимые товары, которые рекомендованы программой реабилитации, не дожидаясь проведения госзакупок: через интернет-магазины, в специализированных торговых точках. Марку и модель граждане выбирают на свое усмотрение», – рассказала управляющий отделением Социального фонда РФ по ХМАО – Югре Татьяна Зайцева.
Напомним, сейчас граждане с инвалидностью могут либо получить средства реабилитации в Социальном Фонде России, либо приобрести необходимые изделия и подать документы на компенсацию. Электронный сертификат также дополняет эти возможности.
Оформить заявление на получение электронного сертификата можно в региональном органе СФР, через МФЦ или на портале «Госуслуг».
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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