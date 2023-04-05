Жители Юильска отметили 275-летие поселения
14 марта в деревне Юильске Белоярского района состоялось праздничное мероприятие, посвященное 275-летию со дня основания хантыйского поселения.
Юильск расположен на высоком берегу реки Казыма, где находится таёжный лес с белым ягелем, чистый воздух и живут любящие свою землю люди. Если заглянуть в историю и вернуться на два столетия назад, то сначала это был Старый Юильск. А он находился ниже по течению реки Казыма, возле реки Вош юган.
На торжественное мероприятие вертолётом прилетали: глава Белоярского района Сергей Маненков и глава сельского поселения села Казыма Алсу Назырова.
В этот праздничный день в Доме культуры «Прометей» гости из села Казыма Алексей Тарлин с супругой Светланой для жителей и гостей деревни исполнили несколько песен, одна из которых была посвящена поселению «Моё село – ты песня и легенда».
Глава Белоярского района Сергей Маненков выступил с поздравительной речью:
– Благодарю и поздравляю всех собравших жителей Юильска с этой знаменательной датой. Радостно видеть, что вы ещё соблюдаете традиции и обычаи, не утратили родной хантыйский язык, и всё это богатство передаёте из поколения в поколение. Приятно, когда маленькие дети одеты в национальную одежду и говорят на родном языке. С праздником!
Староста деревни Юильска Прасковья Гарипова рассказала, как живёт село сегодня:
– В этом году в нашем селе установили вышку мобильной связи Теле-2. Связь пока не работает, так как идут подготовительные работы и подписание документов. Надеемся, что к июлю месяцу сотовая связь и Интернет будут работать в полном объёме.
У нас в селе большая проблема – дефицит кадров, требуются специалисты на Метеорологическую станцию, в магазин, Дом культуры и ФАП, поэтому с удовольствием приглашаем желающих на работу.
Помимо поздравлений и тёплых слов, С. Маненков вручил благодарственные грамоты и дипломы. Поздравил с 60-летним юбилеем главу поселения Прасковью Константиновну Гарипову и за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию жительницу деревни Юильска Галину Даниловну Молданову.
По окончании мероприятия глава Белоярского района вручил чек на сумму 157 тысяч рублей для нужд Дома культуры «Прометей».
В завершение праздничного мероприятия глава муниципального образования и сельского поселения сделали общее фото с жителями и гостями хантыйской деревни Юильска.
Фёдор Молданов