Жители Юильска отметили 275-летие поселения

На мартовском заседании Думы Югры внесены изменения в закон о дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей.