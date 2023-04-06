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Для слабовидящих

Приглашаем на «ВОРОНИЙ ДЕНЬ»

06.04.2023

Встречай весну, Югра! Ворона, символ возрождения природы обских угров, принесла тепло. Это значит югорчан ждёт один из почитаемых традиционных праздников народов ханты и манси – Вурна Хатл – Вороний день!
    Приглашаем жителей и гостей Ханты – Мансийска отметить приход весны 8 апреля в 11:30 часов в Югорской долине на Окружном празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».
    Выступления фольклорных коллективов, интерактивные площадки, спортивные состязания «Этно – старты», хантыйская весенняя забава «Лули» и многие другие игровые и развлекательные программы для детей и взрослых подготовили для вас: 
    - Окружной Дом народного творчества;
    - Государственный художественный музей;
    - Музей геологии, нефти и газа;
    - Государственная библиотека Югры;
    - Музей Природы и Человека;    
    - Центр искусств для одаренных детей Севера;
    - Музей под открытым небом «Торум Маа»;
    - Театр обско-угорских народов «Солнце».

    Подарить друг другу улыбки, хорошее настроение и услышать звонкий вороний крик, от которого оживёт древняя югорская земля, вы сможете 8 апреля в 11.30 по адресу ул. Тобольский тракт, 4, «Югорская долина».

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297
Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

06.04.2023

06.04.2023