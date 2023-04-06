Приглашаем на «ВОРОНИЙ ДЕНЬ»
Встречай весну, Югра! Ворона, символ возрождения природы обских угров, принесла тепло. Это значит югорчан ждёт один из почитаемых традиционных праздников народов ханты и манси – Вурна Хатл – Вороний день!
Приглашаем жителей и гостей Ханты – Мансийска отметить приход весны 8 апреля в 11:30 часов в Югорской долине на Окружном празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».
Выступления фольклорных коллективов, интерактивные площадки, спортивные состязания «Этно – старты», хантыйская весенняя забава «Лули» и многие другие игровые и развлекательные программы для детей и взрослых подготовили для вас:
- Окружной Дом народного творчества;
- Государственный художественный музей;
- Музей геологии, нефти и газа;
- Государственная библиотека Югры;
- Музей Природы и Человека;
- Центр искусств для одаренных детей Севера;
- Музей под открытым небом «Торум Маа»;
- Театр обско-угорских народов «Солнце».
Подарить друг другу улыбки, хорошее настроение и услышать звонкий вороний крик, от которого оживёт древняя югорская земля, вы сможете 8 апреля в 11.30 по адресу ул. Тобольский тракт, 4, «Югорская долина».
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