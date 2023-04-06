Круглый стол «Героический эпос манси», посвященный 95-летию Е.И. Ромбандеевой
14 апреля в 16.00 в филиале «Галерея-мастерская Г.С. Райшева» состоится круглый стол «Героический эпос манси. Формы бытования и трансформации». Он посвящен 95-летию Е.И. Ромбандеевой – известному мансийскому лингвисту и исследователю фольклора.
Е.И. Ромбандеевой впервые были переведены на мансийский и русский язык фольклорные тексты, собранные в XIX веке венгерскими учеными-финноугроведами А. Регули и Б. Мункачи. Этот материал был подготовлен ею и издан в 2010 году в томе «Героический эпос манси. Песни святых покровителей». Сразу же после публикации Геннадий Райшев создает большой цикл графических произведений по мотивам мансийского эпоса.
Юбилейный круглый стол пройдет в пространстве выставки «Г.С. Райшев. Героический эпос манси». В составе экспозиции также издания Е.И. Ромбандеевой по фольклору, лингвистике, ее документальные материалы и фото.
Мансийский эпос сохранил космологическую мифологию эпохи героев-богатырей – детей верховного божества Нуми-Торума, посланных им с Небес на Землю. Главным героем среди них является седьмой, младший сын Торума – Мир-Сусне-Хум – «объезжающий Землю, за миром наблюдающий человек».
В программе круглого стола – выступления специалистов Обско-угорского института прикладных исследований и разработок С. Поповой, С. Динисламова и др. Они расскажут об истории перевода героического эпоса манси Е.И. Ромбандеевой и ее зарубежными коллегами, о вопросах сохранения уникального фольклорного наследия. Современной трансформации эпоса в графическом цикле Г.С. Райшева будет посвящено сообщение Н. Федоровой – специалиста Галереи-мастерской Г.С. Райшева.
К участию в обсуждении вопросов Круглого стола приглашены преподаватели и студенты Югорского государственного университета, музейное и художественное сообщество. А также приглашаем присоединиться почитателей эпоса и фольклора манси.
Вход свободный!
Адрес: ул. Чехова, 1
Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»
Телефон: 8 (3467) 92-84-04/03
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Федорова Н.Н.,
зав. научно-экспозиционным отделом
филиала «Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева»,
куратор проекта