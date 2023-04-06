Заместитель Председателя Думы автономного округа – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин стал лауреатом литературной премии «Гипертекст»
В городе Москве в Большом зале Центрального Дома литераторов состоялась церемония вручения литературной премии «Гипертекст» имени советского, русского писателя и журналиста Александра Чаковского (главного редактора «Литературной газеты» 1962-1988 гг.). Премия учреждена «Литературной газетой» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив для возрождения общественного интереса к современной литературе, основанной на традициях русской классики, патриотизма и созидательного творчества.
Конкурс является открытой творческой площадкой для литераторов, деятелей культуры, искусства и науки, отражающих в своих работах актуальные проблемы современного общества, и сохранение культурно-исторического наследия нашей страны.
Из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры лауреатом премии «Гипертекст» стал депутат Еремей Айпин в номинации «Русский перевод» за роман «В поисках Первоземли», изданном в российском книжном издательстве «Рипол-классик» в Москве.
«Сегодня в нашем неспокойном мире мы все ищем опору. Ищет опору каждый человек, каждый народ, каждая страна и человечество в целом. По моему глубокому убеждению, опорой является Москва, сохранившая традиционные духовные, нравственные и культурные ценности. В этом контексте в Сибири, за Уралом мой Ханты-Мансийский автономный округ в какой-то степени тоже является опорой, прежде всего, благодаря нефтегазовым ресурсам, опорой экономической. Но на первом месте должна быть духовная составляющая. Выражаю признательность учредителям этой премии, коллективу «Литературной газеты» за укрепление духовно-нравственного фундамента нашего Отечества» – поблагодарил Еремей Айпин.
Задачами конкурса являются выявление и поддержка современных писателей, поэтов, журналистов и блогеров, чье творчество основано на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также популяризация их произведений для развития общественного интереса к чтению и лучшим произведениям современной отечественной литературы.
Елизавета Сабуркина