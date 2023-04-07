Югорчане стали участниками XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков». Традиционно в рамках конференции проведены образовательные школы, симпозиумы, пленарное заседание и совещание профильной комиссии Минздрава России. Главный фтизиатр Российской Федерации Ирина Васильева отметила успехи отечественной фтизиатрии за последние годы: так ежегодно регистрируется снижение заболеваемости и смертности населения от туберкулеза благодаря внедрению новых технологий в диагностике и лечении заболевания, профилактической работе в группах повышенного риска по развитию заболевания, междисциплинарному подходу в организации противотуберкулезных мероприятий. Главный фтизиатр в очередной раз подтвердила, что охрана здоровья детей является приоритетом государственной политики.
На конференции обсуждались вопросы основных факторов риска развития заболевания, современных методов диагностики, особенностей проявления туберкулезной инфекции у детей в разные возрастные периоды, а также вопросы коморбидных состояний, современных технологий лечения туберкулеза у детей, вопросы лекарственной безопасности и реабилитации. Свой опыт работы представили специалисты всех федеральных округов Российской Федерации, наряду с ведущими специалистами во фтизиатрии с докладами выступили молодые врачи и аспиранты.
Один из симпозиумов был посвящен лабораторной и инструментальной диагностике туберкулеза у детей. В рамках симпозиума были представлены доклады об опыте использования теста Т-spot.ТВ для диагностики туберкулезной инфекции. Данный метод пока не входит в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи, несмотря на это, все шире применяется в практике врача-фтизиатра, в первую очередь, для обследования лиц с противопоказаниями к кожным иммунологическим тестам, для обследования иммунокомпрометированных лиц. В нашем округе в соответствии с приказом Депздрава Югры с октября 2022 года методом Т-spot.ТВ обследуются группы риска по развитию заболевания туберкулезом среди лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.
Итогом конференции явилось формирование единого подхода к оказанию противотуберкулезной помощи детям и подросткам в РФ с использованием передовых технологий.
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