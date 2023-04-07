В Югре офицеры медицинской службы Росгвардии рассказали о своей деятельности в региональных СМИ
6 апреля, в 162-ую годовщину со дня образования медицинской службы войск национальной гвардии Российской Федерации, специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре организовали ряд выступлений офицеров подразделения в региональных СМИ.
В Ханты-Мансийске начальник группы медицинского обеспечения территориального Управления старший лейтенант полиции Ратибор Павлов принял участие в утреннем радиоэфире программы «Бодрое утро» государственной телерадиовещательной компании «Югория» и рассказал о вехах становления медслужбы Росгвардии, порядке оказания первичной медико-санитарной помощи, профилактических, лечебных, санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятиях, направленных на охрану и укрепление здоровья росгвардейцев, ветеранов и членов их семей.
В ходе интервью была особо отмечена роль медицинских работников в «погонах» в ходе выполнения специальной военной операции. На их счету – сотни спасённых жизней.
Один из них представлен к государственной награде ¬– медали «За отвагу». Находясь в зоне проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, росгвардеец оказал пострадавшим в результате артиллерийского обстрела пункта временной дислокации товарищам первую медицинскую помощь, после чего вынес раненных из-под обстрела с последующей эвакуацией в медицинский госпиталь.
Благодаря своевременной и профессиональной помощи росгвардейца сотрудники спецназа остались живы. Один из них в знак благодарности назвал новорожденного сына в честь своего спасителя.
«Медицинские работники – это люди высоких нравственных принципов. Их ежедневный труд является ярким примером беззаветного служения людям, выполнения своего врачебного долга», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Кроме этого, представитель медицинской службы Росгвардии встретился с корреспондентом региональной газеты «Новости Югры», а также запланировано выступление в авторской рубрике «Росгвардия сегодня» на телеканале «Югра».
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре