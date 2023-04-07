Героям России и Героям Труда ежемесячная денежная выплата теперь оформляется беззаявительно
Героям России и Героям Труда, звание которым присвоено с 1 января 2023 года, ежемесячная денежная выплата теперь оформляется беззаявительно.
Обладателям высших званий – Герой России или Герой Труда - больше не нужно представлять подтверждающие документы для получения ежемесячных денежных выплат. Социальный фонд будет назначать их по факту присвоения звания, то есть в беззаявительном порядке.
Данные в Социальный фонд будут поступать от органов и организаций, направивших ходатайство о присвоении звания. Уведомление о назначенной ежемесячной денежной выплате будет направляться в течение трёх рабочих дней. Сами выплаты устанавливаются с даты присвоения звания.
Ранее ежемесячная денежная выплата Героям оформлялась на основании заявления и подтверждающих документов. Теперь такой порядок сохраняется только в том случае, если сведения от организаций по каким-то причинам не поступили в фонд.
Героям Советского Союза и Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2023 года полагается в размере 83 496,41 рубля. Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы – в размере 61 566,28 рубля.
Герои могут выбрать между денежной формой выплат и натуральными льготами. Поменять вид социальной поддержки можно через портал госуслуг.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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