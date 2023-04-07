В Югре впервые выступит группа «Ладони» Москва – Донецк
Дорогие друзья! Жители и гости Ханты-Мансийска! Мы рады пригласить вас 23 апреля в 16 часов в Окружной Дом народного творчества на концерт-размышление «Музыка Русского тысячелетия» группы «Ладони».
Это прекрасная возможность познакомиться с уникальной группой, созданной московскими и донецкими музыкантами, насладиться прекрасным звучанием гуслей в созвучии с бас-гитарой, барабанами и гобоем.
«Нас объединяет дружба и любовь к родной земле» - говорят про себя музыканты. И все песни группы пропитаны этими теплыми чувствами.
Ждем вас в нашем уютном демонстрационном зале 23 апреля в 16 часов.
Ссылка на покупку билетов: https://clck.ru/33tPLP
(продажа билетов доступна по Пушкинской карте).
Стоимость: от 400 рублей.
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Официальный сайт: https://odntugra.ru/