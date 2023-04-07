Актуальные для региона вопросы – на заседании Правительства Югры
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства автономного округа, которое провела Губернатор Наталья Комарова. Рассмотрено 26 вопросов.
Установлена единовременная денежная выплата в текущем году отдельным категориям граждан, проживающим в Югре ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
По 20 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»; неработающие пенсионеры из числа узников концлагерей.
По 10 тысяч рублей будет перечислено труженикам тыла; членам семей из числа супругов погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак; инвалидам боевых действий; членам семей из числа супругов погибших (умерших) ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, не вступивших в повторный брак. А также иным категориям, определенным в документе.
Выплата будет произведена до 1 мая в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на 26 апреля 2023 года на учете в Агентстве социального благополучия населения Югры. Сейчас численность граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату, составляет 5 349 человек.
«Я считаю, это очень грамотное и своевременное решение – не забыть наших уважаемых ветеранов накануне Дня Победы и семьи тех, кто отдал свою жизнь при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции», – отметил Борис Хохряков.
Также сегодня внесены изменения в реализацию окружной программы «Развитие агропромышленного комплекса». В числе нововведений – предоставление новых видов государственной поддержки товаропроизводителям, занимающимся реализацией рыбной продукции собственного производства, в части компенсации части затрат на строительство объектов по переработке рыбной продукции и приобретение оборудования для переработки рыбной продукции.
Внесены изменения в Постановление Правительства округа о порядке производства ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых, либо собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Соответствующим полномочием наделяется аппарат Губернатора автономного округа. Изменения касаются корректировки порядка производства ремонта и установления уполномоченного органа по его производству.
Стоит отметить, что в бюджете округа предусмотрены средства на ремонт таких помещений. В частности, в 2023 году это 18,5 миллионов рублей, в 2024 году – 21,7 миллионов рублей и в 2025 году – 10,3 миллионов рублей.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры