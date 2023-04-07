Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа Югры
XVI Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа Югры состоится 20 апреля 2023 года на базе Югорского государственного университета.
Конференция проводится с целью увековечения памяти исследователя Тобольского Севера, лесничего Самаровского лесничества Тобольской губернии А.А. Дунина-Горкавича, привлечения внимания общественности и населения автономного округа к научно-исследовательской деятельности в сфере краеведения, природопользования, лесного хозяйства и экологии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В рамках Конференции запланированы работы по секциям:
• Лесное хозяйство;
• Экология и природопользование;
• Краеведение и туризм;
• Обско-угорский мир.
Мероприятие состоится на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет».
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, кор.1.
Подробная информация размещена на официальном сайте Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа – Югры https://depprirod.admhmao.ru/ в разделе: Мероприятия/Межрегиональная
научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа Югры/2023 год и в информационном письме (прилагается).
Заявки на участие в Конференции направлять на адрес электронной почты a.a.dunina-gorkavicha@mail.ru не позднее 12 апреля 2023 года.