Творческая встреча с писателем, журналистом Светланой Динисламовой
«Я люблю этот мир. Здесь живут мои дети.
Мир прекрасен и добр. Солнце каждому светит.
Я гляжу в небеса с любовью безмерной,
Я в гармонии чувств. Я – частица вселенной..»
В 6-й школе Ханты-Мансийска https://vk.com/shkola6hm 5 апреля состоялась творческая встреча с писателем, журналистом Светланой Динисламовой. Поэтесса прочла ученикам 3 «Б» класса несколько своих стихотворений, поделилась секретом, как подобрать нужную рифму и ответила на вопросы любознательной детворы. Ребят интересовало, что вдохновляет писателя к написанию стихов, сколько у Светланы Динисламовой детей, где приобретает мансийские наряды и кто из домашних питомцев живет в ее доме.
В преддверии традиционного праздника обско-угорских народов «Вороний день», который отмечается 7 апреля, речь зашла о серой вестнице весны и традициях этого дня.
В свою очередь школьники поделились со Светланой Динисламовой строками собственного сочинения и стихотворениями любимых авторов. В подарок от писателя получили выпуски детского журнала на мансийском языке «Витсам».
МБОУ "СОШ № 6 им. Сирина Н.И" г. Ханты-Мансийска