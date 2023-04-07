Стартовал 10-й Югорский лыжный марафон
7 апреля в Ханты-Мансийске стартовал 10-й юбилейный Югорский лыжный марафон. Площадкой соревнования стала «Югорская долина». Отметим, что лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. Цель этого спортивного мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, привлечение людей к спорту всех национальностей. Это прекрасная возможность встретиться с друзьями и соперниками на одной лыжне, и конечно же, определить сильнейшего лыжника. В этом году на марафон зарегистрировались любители и профессионалы лыжных гонок из 40 регионов России.
Сегодня участникам Югорского лыжного марафона нужно было пройти дистанцию 50 километров классическим стилем.
По итогам первого дня соревнований определились победители. Среди мужчин первое место занял Евгений Цепков, вторым стал Станислав Волженцев и тройку замкнул Максим Черезов. Среди женщин победительницей стала многократная чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Царёва, второй пришла на финиш Мария Козекаева и третьей была Елизавета Лупатова.
Призовой фонд соревнования составил: за первое место 150 тысяч, за второе 100 тысяч и за третье место 50 тысяч рублей.
А уже завтра состоится основной день соревнований, на старт выйдут 3 800 лыжников. Массовый старт одновременно пройдет сразу по трём дистанциям: 50, 25 и 5 километров свободным стилем.
Фёдор Молданов