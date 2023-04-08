В Ханты-Мансийске отметили Вороний день
7 и 8 апреля жители и гости окружной столицы отметили традиционный праздник обских угров – Вороний день.
Празднование началось 7 апреля на территории открытой экспозиции этнографического музея «Торум Маа». Актёры театра обско-угорских народов «Солнце» представили миниатюру, рассказывающую о том, как северяне ждут и радуются прилёту вороны, которая на своих крыльях приносит весну.
И вот на сцене появилась красавица Ворона, которая поведала зрителям историю своего путешествия из тёплых краёв в Югру.
Она особенно радовалась детишкам, которые сегодня рассказали ей стихотворения о вороне, весне, отгадывали загадки о весенних приметах и птицах.
Также для зрителей выступил фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), исполнив песню «Вурнга хатл» («Вороний день») на слова Леонида Лонгортова, а также авторскую песню Валентины Швецовой «Юва, юва!» («Прилетай!»).
По завершению небольшой концертной программы родители с детьми отправились попробовать свои силы в этностартах, конкурсе на изготовление вороны, плетении гнёзд и т.д.
В этот праздничный день каждый гость Вороньего праздника повязал на дерево ленточку с добрыми пожеланиями.
8 апреля празднование Вороньего дня продолжилось на площадке «Югорской долины», где одновременно проходил второй день 10-го Югорского лыжного марафона.
Для жителей и гостей окружной столицы выступали творческие коллективы Окружного Дома народного творчества и Дома культуры д. Шапши. Солистки фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») порадовали гостей песнями о весне, Валентина Швецова исполнила свою новую песню, посвящённую теме любви.
Юные актёры коллектива «Моньщ хот» («Сказочный дом») (рук.: Л.А. Алясова) из Шапши исполнили песни на хантыйском языке, а также традиционные танцы обских угров.
Кроме этого, знакомили гостей с играми народов ханты и манси.
Сегодня на площадке «Югорской долины также работали торговые площадки с сувенирной продукцией, каждый желающий мог согреться горячим чаем.
Людмила Гурьева