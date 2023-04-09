В Югре активно продолжается газификация

Уровень газификации в автономном округе населения, использующего природный и попутный нефтяной газ, превысил 85 процентов, что на 13 процентов среднего больше уровня по России. В Югре всего 194 населенных пункта, из них природным и попутным нефтяным газом обогреваются 82.