В Югре активно продолжается газификация
Уровень газификации в автономном округе населения, использующего природный и попутный нефтяной газ, превысил 85 процентов, что на 13 процентов среднего больше уровня по России. В Югре всего 194 населенных пункта, из них природным и попутным нефтяным газом обогреваются 82.
Об этом сообщил директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Григорий Невоструев на заседании координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей.
Участники совета обсудили расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически чистой энергии и продукции. В частности, речь шла об энергетически чистых домах, в том числе энергоэффективности строений, энергетически чистом транспорте, доступности чистых продуктов.
Источник: РИЦ "Югра"