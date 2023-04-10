Росгвардия выполнила задачи по обеспечению общественной безопасности в традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из региональной полиции выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» в поселках и городах автономного округа.
Вороний день принято отмечать во вторую субботу апреля. С 2013 года в Югре этот праздник стал официальным и завоевал популярность в автономном округе. Жители региона собираются на театрализованное шоу, чтобы прикоснуться к таинству древнего народа, поиграть в традиционные игры аборигенов и отведать национальной кухни.
Для обеспечения оперативного реагирования на сообщения граждан о правонарушениях наряды групп задержания были ориентированы к местам проведения массовых мероприятий.
В период проведения праздничных гуляний нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
«В обеспечении общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан принимают участие представители всех правоохранительных структур региона. Благодаря нашим совместным слаженным действиям чрезвычайных ситуаций на территории Югры не допущено», – прокомментировал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре