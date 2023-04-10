«Помните! Через века, через года, — помните!». Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Патриотическом онлайн-марафоне
Совсем скоро наша страна будет отмечать один из самых важных праздников — День Победы в Великой Отечественной войне.
Есть события, над которыми не властно время, память о которых никогда не померкнет. И наша память о героическом подвиге советского народа сохраняется и передается из поколения в поколение.
В преддверии важной и памятной даты Окружной Дом народного творчества приглашает всех желающих принять участие в Патриотическом онлайн-марафоне «ZA_МИР», посвященном Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Для участия необходимо:
• Выбрать номинацию (художественное слово; вокал)
• До 21 апреля заполнить заявку в электронном виде: https://forms.yandex.ru/cloud/6412b1e802848f0015738be8/
Онлайн-трансляция лучших номеров будет проходить на портале «Культура.РФ» 5 мая 2023 года.
Сохраним вместе память о подвиге, беспримерном мужестве поколения победителей!
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Официальный сайт: https://odntugra.ru/