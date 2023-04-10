С педагогической специальностью – в медицину
На Ярмарке вакансий сургутским студентам предложили работу в травмбольнице. В Сургутском педагогическом университете завершила работу одна из самых масштабных за последние годы Ярмарка вакансий. Она была организована для студентов СурГПУ и СурГУ, получающих образование педагогического профиля, чтобы сориентировать их в ситуации на рынке труда и познакомить с потенциальными работодателями. На торжественной церемонии открытия всех участников Ярмарки приветствовали вице-губернаторы Югры Всеволод Кольцов и Елена Шумакова. Почетные гости поблагодарили студентов за выбор профессии и подчеркнули, насколько важная роль в современном обществе отводится педагогу.
Предложить будущим специалистам работу на ярмарку съехались в основном представители школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. А вот увидеть здесь локацию медицинского учреждения было несколько неожиданно. Тем не менее, Сургутская травматологическая больница не могла обойти вниманием это мероприятие по той же причине, что и остальные работодатели, - клиника нуждается в кадрах. «Наши ВУЗы на достойном уровне готовят специалистов по физической культуре и спорту, а также по адаптивной физической культуре. Выпускники с таким дипломом могут найти себя в сфере медицинской реабилитации в качестве инструкторов-методистов ЛФК. Сегодня это интересное, перспективное и динамично развивающееся направление, которому уделяется много внимания на федеральном уровне. Сургутская травматологическая больница – флагман медицинской реабилитации в регионе. Мы первыми в Югре организовали реабилитацию пациента на всех трёх этапах – раннем, стационарном и амбулаторном. На нашей базе функционирует окружной Центр нейрореабилитации и патологии речи, оснащенный передовым оборудованием для восстановления больных. Работать с современными тренажерными комплексами – это также круг ответственности инструкторов-методистов ЛФК», - отметил главный врач Дмитрий Гарайс.
Реабилитацией пациентов в клинике занимается большой коллектив - три полноценных отделения со своими задачами. В каждом внедрён мультидисциплинарный подход: в оценке реабилитационного потенциала больного и разработке индивидуальной программы восстановления принимают участие инструкторы-методисты ЛФК, логопеды, психологи, неврологи, физиотерапевты и другие специалисты. Это позволяет добиться максимальных результатов.
Подробнее об отделениях реабилитации и специфике работы инструктора-методиста ЛФК в больнице договорились рассказать заинтересовавшимся студентам уже непосредственно на месте, во время экскурсии. Они увидят работу своих коллег на всех этапах, начиная с реанимационных отделений, и смогут оценить свои возможности.
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