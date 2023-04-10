В отделении Социального фонда РФ по ХМАО – Югре проходит кампания по подтверждению основного вида экономической деятельности
До 15 апреля все организации региона, в обязательном порядке страхующие своих сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должны подтвердить основной вид своей деятельности в отделении Фонда. Если этого не сделать, предприятие рискует переплачивать взносы весь текущий год по максимальному тарифу.
В соответствии с основным видом экономической деятельности работодателям ежегодно устанавливается класс профессионального риска. От этого показателя напрямую зависит, какой процент от начисленной работнику зарплаты необходимо будет перечислять в Социальный фонд РФ в качестве страхового взноса: от 0,2 до 8,5%.
Пакет документов, который необходимо предоставить в отделение Социального фонда РФ:
заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;
копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей - субъектов малого предпринимательства).
Направить его можно как на бумажном носителе, так и в электронном виде через личный кабинет страхователя ФСС РФ с использованием Портала государственных услуг.
Напомним, по итогам 2022 года основной вид экономической деятельности в Югре подтвердили более 19,5 тыс. страхователей округа, 92,67 % из них сдали отчет через электронные сервисы Фонда, 7,33% – посредством МФЦ, почтовым отправлением и на личном приеме.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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