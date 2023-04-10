Устранение цифрового неравенства: «Ростелеком» обеспечит интернетом и мобильной связью деревню Кимкьясуй в Югре
Специалисты компании «Ростелеком» начали строительно-монтажные работы по прокладке оптоволоконной линии связи в деревню Кимкьясуй Берёзовского района. В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается второй этап масштабного всероссийского проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).
Техника работает в труднодоступной местности: спецмашины производят укладку кабеля в грунт на глубину полтора метра. Всего предстоит протянуть около 60 километров оптоволокна от деревни Сосьва до деревни Кимкьясуй. Смонтированная базовая станция обеспечит жителям мобильные интернет и голосовую связь стандартов 4G/LTE.
После монтажа оборудования люди смогут пользоваться порталом Госуслуг, системой дистанционного обучения, телемедициной, а также совершать онлайн-покупки. В дальнейшем у жителей появится возможность подключить интерактивное телевидение, видеонаблюдение и другие сервисы от компании «Ростелеком».
Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»:
«Кроме Кимкьясуя в 2023 году по федеральной программе устранения цифрового неравенства интернетом и мобильной связью будут обеспечены еще два населенных пункта Сургутского района. Это деревня Каюкова и поселок Песчаный. На каждой из этих территорий живет от 100 до 500 человек. Компания "Ростелеком" на постоянной основе строит и модернизирует сети связи, чтобы жители Югры пользовались высокоскоростным оптическим интернетом. Сегодня им охвачено более 90 % домохозяйств региона».
Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства базовых станций.
Федеральная программа устранения цифрового неравенства рассчитана минимум до 2030 года и охватит более 24-х тысяч населенных пунктов по всей России.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.
Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком»