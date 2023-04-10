Праздник прилёта вороны
В субботний день в городе Нягани прошёл один из самых почитаемых праздников земли Югорской – Вороний День. Ворона у обских угров считается вестником прихода весны, и является покровительницей женщин и детей.
Праздничное мероприятие прошло в парке «Центральный лес культуры и отдыха». С приветственным словом выступили мэр города Нягани Иван Ямашев и директор «Музейно-культурного центра» Альфия Раянова.
Для горожан и гостей города подготовили праздничный концерт с участием фольклорных коллективов из города Ханты-Мансийска. Так песни на мансийском языке исполнили фольклорный коллектив «Луи сам» («Северный край»), а танцевально-песенную программу представили музыкальная группа «Хайтнут эрыг» («Песня волка»). Мансийский рэп прозвучал в исполнении Евгения Анямова, который прибыл из города Ивделя Свердловской области.
Не забыла Ворона, чествовать и семьи коренных народов Югры, где в течение прошлого и этого года появились новорождённые. Это ведь она считается у обских угров прародительницей людей и помогает детям рождаться крепкими и здоровыми. За этот период малыши родились в семье Алчиных, Муллахметовых, Тихоновых, Конновых, Гусар, Домрачевых, Постниковых, Набиулиных и Гордиенко. Семьи приглашались на сцену и им вручали памятные подарки.
Также была организована ярмарка-выставка народных изделий. Вместе с местными мастерами свою сувенирную продукцию привезли показать мастера из Советского и Югорска. Сотрудники «Музейно-культурного центра» и парка провели гостям увлекательные мастер-классы, познавательные викторины, беспроигрышные лотереи.
Городские школьники и молодёжь активно участвовали в соревнованиях по этноспорту. Они лихо перепрыгивали через нарты, ловко метали тынзян на хорей, совершали тройной национальный прыжок одновременным отталкиванием двумя ногами. В завершении всем участникам праздничного мероприятия вручили благодарственные письма.
И по традиции, ни один национальный праздник не заканчивался без обряда подвязывания разноцветных ленточек на дерево и угощения вкусных блюд. Люди загадывали желание и подносили ленточку, как подарок Торуму. Затем всех угощали вкусной ухой из красной рыбы.
Тамара Мерова